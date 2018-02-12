В Мосгорсуде 12 февраля продолжились слушания по громкому делу о получении взяток главой Управления собственной безопасности СКР полковником Михаилом Максименко. Суд допросил трех свидетелей обвинения, в чьем производстве первоначально находилось дело о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, - замруководителя ГСУ СК по Москве Сергея Синяговского, бывшего следователя по особо важным делам ГСУ СК по Москве Андрея Супруненко и старшего следователя Симоновского отдела Следственного управления по ЮАО Москвы Серея Дубровщика.

Синяговский заявил в суде, что ему ничего неизвестно о получении взяток главой УСБ СКР Михаилом Максименко за переквалификацию дела в связи с перестрелкой в ресторане Elements на Рочдельской улице. Он рассказал, что через некоторое время после перестрелки у ресторана дело ввиду сильного резонанса было передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ следователю Андрею Супруненко. Курировал расследование этого дела Синяговский. По его словам, оперативное сопровождение дела осуществляло Управление "М" ФСБ России. По словам Синяговского, указание избрать меру пресечения в виде домашнего ареста адвокату Эдуарду Буданцеву, который застрелил двух человек в ходе перестрелки, дал глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, а оперативники ФСБ на него давление не оказывали. Через какое-то время по указанию Дрыманова дело было изъято из отдела Синяговского и передано другому следователю в отдел, который курировал другой заместитель Дрыманова - генерал Денис Никандров.

- Я не знаком с Максименко и никаких материалов о ходе расследования о перестрелке на улице Рочдельской я ему не сообщал. Дело сначала курировал я, но мне дали команду передать его для курирования Никандрову, я не препятствовал этому, - сообщил в суде Синяговский. В свою очередь, Андрей Супруненко рассказал в суде, что решение о передаче дела другому следователю с ним не обсуждали.

Курировавший дело о перестрелке на Рочдельской улице следователь Синяговский ничего не знал о взятке

- Я не знаю, с чем была связана передача дела о перестрелке другому следователю, мы и сами могли его расследовать, но со мной никто это не обсуждал, - сказал свидетель.

Еще один следователь Сергей Дубровщик дал показания в суде, что, по его мнению, дело о перестрелке разделять на два дела было нецелесообразно.