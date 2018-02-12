Новости

Механика автохозяйства камчатского УМВД заподозрили в хищении 3,9 млн 05:09
Посол РФ в США рассказал о главной задаче дипломатов 04:44
Найденная в Хабаровском крае истощенная тигрица погибла 04:40
Сын Трампа назвал отвратительной шутку с белым порошком 04:36
В Сети появилась запись задержания Саакашвили в Киеве 04:09
"Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море 04:09
Трехлетнюю россиянку похитили из отеля в Австрии 03:37
Видео: В Гонконге огромный дикий кабан пришел в школу 03:24
Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148 03:04
Президенту ЮАР дали двое суток на отставку 02:54
В Венесуэле обстреляли участников карнавального шествия 02:30
Польский премьер сравнил Богдана Хмельницкого с Адольфом Гитлером 02:29
Спецназ США начал искать в Сирии могилы американцев 01:55
В центре Москвы рабочие нашли два артиллерийских снаряда 01:39
Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не знал о взятке

По делу Михаила Максименко в суде допросили следователей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
В Мосгорсуде 12 февраля продолжились слушания по громкому делу о получении взяток главой Управления собственной безопасности СКР полковником Михаилом Максименко. Суд допросил трех свидетелей обвинения, в чьем производстве первоначально находилось дело о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, - замруководителя ГСУ СК по Москве Сергея Синяговского, бывшего следователя по особо важным делам ГСУ СК по Москве Андрея Супруненко и старшего следователя Симоновского отдела Следственного управления по ЮАО Москвы Серея Дубровщика.
Экс-сотрудник полиции получил срок за фальсификацию

Синяговский заявил в суде, что ему ничего неизвестно о получении взяток главой УСБ СКР Михаилом Максименко за переквалификацию дела в связи с перестрелкой в ресторане Elements на Рочдельской улице. Он рассказал, что через некоторое время после перестрелки у ресторана дело ввиду сильного резонанса было передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ следователю Андрею Супруненко. Курировал расследование этого дела Синяговский. По его словам, оперативное сопровождение дела осуществляло Управление "М" ФСБ России. По словам Синяговского, указание избрать меру пресечения в виде домашнего ареста адвокату Эдуарду Буданцеву, который застрелил двух человек в ходе перестрелки, дал глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов, а оперативники ФСБ на него давление не оказывали. Через какое-то время по указанию Дрыманова дело было изъято из отдела Синяговского и передано другому следователю в отдел, который курировал другой заместитель Дрыманова - генерал Денис Никандров.

- Я не знаком с Максименко и никаких материалов о ходе расследования о перестрелке на улице Рочдельской я ему не сообщал. Дело сначала курировал я, но мне дали команду передать его для курирования Никандрову, я не препятствовал этому, - сообщил в суде Синяговский. В свою очередь, Андрей Супруненко рассказал в суде, что решение о передаче дела другому следователю с ним не обсуждали.

Курировавший дело о перестрелке  на Рочдельской улице следователь Синяговский ничего не знал о взятке

- Я не знаю, с чем была связана передача дела о перестрелке другому следователю, мы и сами могли его расследовать, но со мной никто это не обсуждал, - сказал свидетель.

Еще один следователь Сергей Дубровщик дал показания в суде, что, по его мнению, дело о перестрелке разделять на два дела было нецелесообразно.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин и Трамп переговорили по телефону
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши
Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии
Запуск новой противоракеты попал на видео