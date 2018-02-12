На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов

Мексиканские военные задержали 228 иностранцев, которые хотели нелегально попасть в США. Спецоперация проводилась в приграничном штате Тамаулипас.

Выйти на след злоумышленников, нелегально перевозивших людей, удалось благодаря анонимному звонку. Правоохранительные органы задержали шесть членов преступной группы.

Кроме того, были обнаружены 128 граждан Гватемалы, 86 выходцев из Гондураса, 11 сальвадорцев и трое никарагуанцев. Теперь ими занимаются сотрудники миграционных служб. Так как у иностранцев нет необходимых документов, им грозит депортация. Об этом пишет ТАСС.