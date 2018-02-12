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Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца 01:26
На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов 01:21
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За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин 00:49
Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 00:47
Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками 00:25
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл на место крушения Ан-148 11.02.2018
Источник: На месте крушения Ан-148 тел пока не обнаружено 11.02.2018
Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине 11.02.2018
Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве 11.02.2018
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11.02.2018
Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148 11.02.2018
Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке 11.02.2018
В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников 11.02.2018
Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета 11.02.2018
В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей 11.02.2018
Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации 11.02.2018
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 11.02.2018
Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148 11.02.2018
Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил 11.02.2018
СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало 11.02.2018
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Рубрика: В мире

На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов

Мексиканские военные задержали 228 иностранцев, которые хотели нелегально попасть в США. Спецоперация проводилась в приграничном штате Тамаулипас.

Жители США выступили против стены на границе с Мексикой

Выйти на след злоумышленников, нелегально перевозивших людей, удалось благодаря анонимному звонку. Правоохранительные органы задержали шесть членов преступной группы.

Кроме того, были обнаружены 128 граждан Гватемалы, 86 выходцев из Гондураса, 11 сальвадорцев и трое никарагуанцев. Теперь ими занимаются сотрудники миграционных служб. Так как у иностранцев нет необходимых документов, им грозит депортация. Об этом пишет ТАСС.

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