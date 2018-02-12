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Рубрика: Происшествия

Хулиганы будут в шоке

Охранников в метро предлагают вооружить шокерами
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
Сенаторы Михаил Козлов, Алексей Кондратьев и депутат-единоросс Госдумы Анатолий Выборный разработали и внесли законопроект, в котором предложили вооружить работников подразделений транспортной безопасности электрошоковыми устройствами, в том числе и тех, кто охраняет метрополитены.

Законодатели предлагают внести изменения в статью 12 Федерального закона "О транспортной безопасности", которые и позволят охранникам в метро использовать гражданское оружие самообороны и, в частности, эти самые шокеры. Разумеется, авторы документа учитывают, что шокеры - все-таки оружие, пусть и наименее опасное. Да, теоретически из него убить нельзя, а приобрести может любой совершеннолетний гражданин без лицензии. Но от несчастных случаев никто не застрахован. Поэтому охранников, частных и ведомственных, наверняка будут специально обучать правильному и безопасному применению этих спецсредств.

Не все хулиганы в метро - безобидные "зайцы", нередко они представляют реальную опасность для пассажиров. Фото: Сергей Савостьянов

Напомним, работники службы безопасности метро вообще ничем не вооружены. До сих пор считалось их вооружение совершенно ненужным. Ведь их задача - выявить безбилетников и проверить багаж пассажиров, если покажется, что сумка или чемодан подозрительны.

Но бывает так, что в конкретный момент полицейского рядом нет. А ситуация острая. Например, пьяная драка у турникетов, нападение на досмотрового специалиста. Надо ли объяснять, что далеко не все работники службы безопасности спортсмены-качки, мастера рукопашного боя. Многие - пожилые дамы-контролеры, пенсионеры, задача которых - всего лишь зафиксировать нарушение и вызвать полицию или "скорую помощь".

Работники охраны и полицейские метрополитена чаще своих коллег на других видах транспорта сталкиваются с такими стихийными явлениями, как футбольные фанаты. Резиновыми палками разбушевавшихся хулиганов не остановишь, применить слезоточивый газ в подземелье - сам же и отравишься, стрелять, пусть даже из травматики, опасно и преступно, так как по закону подлости обязательно пострадают невинные люди.

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Единственный вариант - применить электрошокерные устройства. Они достанут именно того, в кого это устройство нацелено. Но вооружать охранников и полицейских станут не только привычными устройствами ближнего действия, когда к противнику надо подойти вплотную, но и стреляющими.

Такими, например, как ГАРД. Это дистанционно-контактное электрошоковое устройство со сменной обоймой на пять выстрелов. При нажатии на спуск аппарата высоковольтный разряд инициирует два картриджа, из которых вылетают "зонды", разматывая провод и создавая токопроводящую линию до цели. То есть в одежду нападающего втыкаются два контакта, и его весьма чувствительно бьет током, мощность разряда - 10 Вт. В гражданском варианте мощность будет до 3 Вт. В зависимости от картриджа стрелять можно на расстояние от 3 до 10 метров. Весит устройство 600 граммов, источник питания - литиевый полимерный аккумулятор. Есть лазерный целеуказатель. Самое главное - электрошок для человека не смертелен, его скрутит судорога, он может потерять сознание и 5 - 15 минут быть в беспомощном состоянии. Как раз достаточно времени, чтобы связать или надеть на него наручники, доставить в отделение или позвать на помощь.

Справка "РГ"

На вооружении полиции и Росгвардии находится около 10 тысяч электрошокеров. Департамент тыла МВД России на основании заявок в рамках государственного оборонного заказа закупает, как правило, автономные искровые разрядники. Эти устройства уже давно имеются в органах внутренних дел. По этому поводу было даже распоряжение правительства России. А приказом МВД России утверждены нормы обеспечения полицейских подразделений этими специальными средствами. Сотрудники имеют право применять их в соответствии со статьей 21 Федерального закона "О полиции".

На вооружении полиции и Росгвардии - около 10 тысяч электрошокеров

Для частных предприятий оно более удобное, чем огнестрельное - меньше мороки с лицензированием. Законодательство разрешает ЧОПам приобретать эти устройства из расчета по одной штуке на каждого охранника. Электрошокеры взяты на вооружение таможенниками, егерями, лесниками и ведомственными охранниками пятнадцати министерств и агентств России - от атомной энергетики до Госрезерва. Вообще же купить электрошокер может любой совершеннолетний гражданин России без оформления разрешения - достаточно предъявить паспорт.

За рубежом, в частности, в США, электрошокеры полицией применяются с 70-х годов. Такое же оружие состоит и в арсеналах всех европейских охранных структур.

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