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12.02.2018 13:10
Рубрика: В мире

Полиция Шанхая создала в мессенджере группу осведомителей

Текст: Константин Волков

Полиция Шанхая проводит очень интересный социальный эксперимент - она создает группы осведомителей в одном из самых масштабных китайских мессенджеров WeChat. Об этом сообщает издание Shanghai Daily.

Китайский технологический монстр компания Tencent разработала в своем детище WeChat специальную систему для сотрудничества со службами правопорядка. Эта система интегрирована в полицейскую электронную платформу.

Теперь управление полиции второго по значению города КНР создает в мессенджере группы помощников, которые станут докладывать обо всем, что, по их мнению, нарушает общественный порядок или выглядит подозрительным. Среди помощников - владельцы небольших магазинов, районные активисты, охранники, пенсионеры.

В случае какого-то происшествия полиция Шанхая теперь сможет оперативно опрашивать всех, не замечал ли кто-то чего-то подозрительного.

Пока что в помощники полиции записались 4413 жителей Шанхая. За последнее время они сообщили о примерно 400 подозрительных случаях. Что интересно, полицейским пришлось даже вводить регистрацию через сканирование QR-кода, поскольку изначально в группы помощников набралось очень много анонимных активистов, из-за чего качество поставляемой информации оказалось не на высоте.

Одновременно в Китае проходит испытания масштабная Система социального кредита (ССК), которая может изменить поведение всех жителей страны.
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Суть этой системы в том, что каждому гражданину КНР присваивается рейтинг, который повышается или снижается в зависимости от того, как человек соблюдает законы и общественные нормы. Допустим, за нарушение правил дорожного движение, несвоевременную уплату коммунальных платежей, не говоря уж о более тяжелых нарушениях, рейтинг снижается. А если он выполняет общественную нагрузку (например, убирает территорию перед подъездом), своевременно выплачивает кредиты и так далее - то рейтинг растет. Для тех, чей рейтинг высок, предусмотрены различные льготы - лучшая палата в больнице, прием детей в хорошую школу, кредит по сниженной ставке и тому подобное. А гражданам с низким рейтингом станет проблемой даже устроится на работу - в китайском дисциплинированном обществе никому не нужен человек с сомнительной репутацией пусть и на месте дворника.

Как было заявлено правительством еще в 2014 году, главная цель ССК - "построение гармоничного социалистического общества". Если все пройдет, как запланировано, ССК может быть внедрена по всей КНР уже в 2020 году.

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