Более 26 процентов составляет совокупная доля промышленного производства в ВВП России. В крупных экономиках промышленность всегда выступает главным локомотивом развития и экономического роста.

Об этом шла речь на недавнем заседании президиума Госсовета, посвященном перспективам развития промышленного потенциала российских регионов. Так как раскрыть его на полную мощность? Надо действовать сразу по нескольким направлениям.

Первое. Разработать долгосрочную, на 25-30 лет, единую государственную промышленно-финансовую политику размещения и развития региональных производительных сил на основе современных инновационных технологий и продукции.

Второе. Радикально изменить стратегии развития транспорта и его инфраструктуры, дорог и путей сообщения. Необходимо перейти от политики максимизации доходов бюджета в транспортной отрасли к политике создания благоприятных транспортных условий опережающего развития других отраслей экономики. И особое внимание следует уделить развитию региональной малой авиации.

Введение льготы по налогу на движимое имущество надо сделать обязательным для всех регионов

Третье. Необходимо применять методы, которые обоснованы экономической наукой и уже используются промышленно развитыми странами. О чем идет речь? О стратегическом планировании. Об экономико-математическом моделировании. О расчете оптимального варианта развития на основе транспортно-экономического и топливно-энергетического балансов, с учетом межрегиональных и межотраслевых балансов.

Четвертое. Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает также подготовить специальные государственные программы промышленного развития "монорегионов" - отдельных депрессивных регионов, имеющих значительное количество моногородов, прекративших деятельность промышленных предприятий и не располагающих собственным экономическим потенциалом для индустриального и агропромышленного развития.

Пятое. Мы считаем, что удовлетворить потребность России в развитии инфраструктуры сможет лишь стабильный приток частных инвестиций. Однако большинство частных фондов нацелено на получение прибыли в краткосрочном периоде, в то время как период окупаемости инфраструктурных проектов может достигать нескольких десятилетий.

Мировой опыт решения этой проблемы указывает на применение такой модели финансирования проектов, при которой частный инвестор сам бы вкладывал свои деньги в создание необходимой инфраструктуры для будущего производства. А государство из дополнительных доходов, сгенерированных новыми предприятиями, возвращало бы эти деньги частному инвестору. Такая модель работает во многих странах и известна под именем TIF (Tax Increment Financing, механизм отложенных налоговых платежей) как метод финансирования публичных инвестиционных проектов за счет роста местных налоговых доходов.

Шестое. Следует скорректировать региональную политику по налоговым льготам и преференциям. Было бы целесообразно, например, рассмотреть вопрос введения региональной льготы по налогу на движимое имущество налогоплательщиков. Как известно, с 1 января 2018 года соответствующая федеральная налоговая льгота отменена, а право ее введения передано властям региона. Также можно предусмотреть и иные льготы, направленные на развитие промышленного производства, например, освободить от налога на имущество объекты основных средств, находящихся на консервации и реконструкции, предоставить льготы для производителей и потребителей импортозамещающей продукции.

Седьмое. Зарубежная практика последних десятилетий показывает, что для привлечения дополнительного финансирования, поддержания уровня ликвидности, ускорения оборота финансовых ресурсов и минимизации рисков на финансовых рынках достаточно эффективно применение такого инновационного финансового инструмента, как секьюритизация. Представители бизнес-сообщества и банков считают необходимым создание обособленного гарантийного фонда и механизмов покрытия разрывов при реализации проектов. Предлагаем также выделить в отдельную категорию и установить отдельный порядок регулирования для банков, осуществляющих финансирование промышленных проектов.

Число документов, которые экспортеры представляют в рамках валютного контроля, нужно сократить до одного

Восьмое. Мы настаиваем на значительном увеличении капитализации Фонда развития промышленности.

Девятое. В сфере внешнеэкономической деятельности предлагаем провести модернизацию пунктов пропуска с применением механизмов государственно-частного партнерства для ускорения прохождения грузов через границу. А также сократить перечень обязательных документов, предоставляемых экспортерами в рамках валютного контроля, до одного документа - счета/инвойса. И исключить избыточные требования при возврате валютной выручки при экспортной деятельности.

Десятое. Сегодня многие эксперты говорят о необходимости принятия каждым регионом своего закона о промышленной политике. Он должен стать неким фундаментом, определяя цели, задачи и приоритеты региональной промышленной политики, полномочия государственных органов и органов местного самоуправления при ее реализации, основные принципы и формы государственной поддержки промышленных предприятий.

Эту точку зрения разделяет и Торгово-промышленная палата РФ. Активную работу по реализации промышленной политики ведут территориальные палаты. Так, Тульская ТПП выступила с инициативой создать центр, координирующий совместную работу малых, средних и крупных промышленных предприятий. А при Торгово-промышленной палате Саратовской области создан Совет по экономическому развитию, основной целью которого стала помощь в создании региональных стратегий в сфере промышленной, инновационной, инвестиционной политики.