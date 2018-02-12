Производство фото- и видеоконтента вырастет в четыре раза до 2020 года

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали устройство виртуальной реальности (VR), которое позволяет почувствовать предметы. Об этом исследовании сообщается в научном журнале Human Brain Mapping.

Объекты реального мира при приближении к пользователю помимо зрительных и слуховых создают тактильные ощущения. Например, порыв ветра. В будущем исследователи надеются создать портативные устройства с функцией тактильных ощущений, которые станут следующим поколением очков виртуальной реальности.

Сейчас драйвером развития VR-рынка служат в основном коммерческие проекты. "Компании и бренды идут в VR, пробуют и используют технологии привлечения аудитории c помощью коммуникаций. Коммерческие проекты подталкивают к развитию", - рассказала "РГ" Анна Семенюк, замглавы отдела развития и панорамного продвижения видеоконтента RT360.

При этом сам объем производства фото- и видеоконтента вырастет в четыре раза до 2020 года. Об этом "РГ" рассказал Антон Жданов, СЕО Prisma. "Одна из тенденций сегодняшнего дня - растет потребление фото и видеоконтента. В течение следующих двух лет объем производства видеоконтента в мире вырастет в четыре раза. В России рост будет такой же".

Мировой рынок фото и видеоконтента активно развивается. Ранее PwC прогнозировала, что до 2020 года потребление видеопродукции будет расти в среднем на 3,6 процента ежегодно. Уже через два года его объем составит примерно 600 миллиардов долларов. Одним из драйверов сегмента служит VR-видео (виртуальной реальности).