Путин и Трамп переговорили по телефону

Президенты России и США провели телефонный разговор. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом", - сообщил президент РФ.

"Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании", - уточнил Путин. "Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания", - добавил он.

В ходе телефонного разговора глава США выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне, сообщили в кремлевской пресс-службе.

На переговорах с Аббасом Путин отметил качество российско-палестинских отношений, предложив обсудить ситуацию в регионе, которая "сейчас далека от той, которую мы все хотели бы видеть", и двусторонние связи.

Впрочем, Аббас резко раскритиковал решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. "В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком- либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий", - заявил он.

Если состоится какое-либо международное мероприятие, то Палестина хотела бы, чтобы был создан механизм, при котором США будут не единственным посредником, а частью группы. "Мы согласны, у нас нет никаких противопоказаний к многостороннему формату посредничества, например, квартет плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану", - пояснил Аббас.