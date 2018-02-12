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Рубрика: Власть

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Владимир Путин встретился с финалистами конкурса "Лидеры России"
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
В понедельник президент встретился с финалистами всероссийского конкурса "Лидеры России".
Глава государства пообещал финалистам "Лидеров России" сделать этот конкурс регулярным. Фото: РИА Новости Глава государства пообещал финалистам "Лидеров России" сделать этот конкурс регулярным. Фото: РИА Новости
Глава государства пообещал финалистам "Лидеров России" сделать этот конкурс регулярным. Фото: РИА Новости

"Неожиданно для себя обнаружили, что вместо 12-15 тысяч, на которые мы рассчитывали, почти 200 тысяч человек подали заявки на этот конкурс", - заметил Владимир Путин. "Но что совсем неожиданно, оказалось, что среди вас есть люди практически состоявшиеся: доктора наук уже, продвинутые высоко", - добавил он. "Вы знаете, наверное, неоднократно уже об этом говорили, у нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста. Тем не менее думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры интересных, перспективных людей", - подчеркнул глава государства. "Мы сейчас разговаривали, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег", - порадовал он участников.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава Минэкономики ждет "драки" за участников конкурса "Лидеры России"

"Думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие", - сказал президент. Это должно быть не просто "приятное времяпрепровождение", а результативное с точки зрения профессионального и карьерного роста. "Мы постараемся сделать так, чтобы не потерять вас из виду", - заверил Путин.

Руководитель дирекции "Аналитический центр ТЭК" "Российского энергетического агентства" минэнерго Павел Сорокин рассказал, как участвовал в переговорах при заключении соглашения ОПЕК+ по ограничению уровня добычи нефти. "Нам, чтобы быть консолидаторами в других сферах, нужно быть значимым элементом той или иной площадки. Почему мы здесь сыграли достаточно эффективно? Во-первых, мы смогли договориться с иностранными партнерами. Во-вторых, мы смогли консолидировать позицию нефтяников внутри страны. А в-третьих, и самое главное, от нашей позиции многое зависит. Поэтому мы вряд ли что-то сможем консолидировать, если ничего не значим в той или другой сфере. Поэтому нам, конечно, нужно заняться тем, чтобы увеличивать свою долю, прежде всего в высокотехнологичных сферах экономики, и тогда совершенно точно мы сможем повторять такой успех и по другим направлениям", - прокомментировал президент. И спросил собеседника, сколько тот работает в структурах минэнерго. Оказалось, 2,5 года, и Путин улыбнулся: "Пора повышать вас... Я уверен, Александр Валентинович (Новак, министр энергетики. - Прим. "РГ") обратит на это внимание".

По ходу беседы глава государства рассказал, что ряд ведущих мировых компаний, занимающихся электронной торговлей, хотят работать в России, но называть их не стал. "Нужно посмотреть, в чем заинтересована российская экономика, российский потребитель: нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока, может быть, достаточно скромную, но имеющую перспективы развития. Вот нужно чем позаниматься", - заметил он.

Этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет в свои структуры перспективных людей

"Благодаря любимому мужу я имела возможность пожить и в Новосибирске, и во Владивостоке", - призналась предприниматель Вероника Прищепа. "А чем он занимается?" - спросил президент. "Военнослужащий", - ответила девушка. "А где больше всего нравится?" - поинтересовался Путин. "Я 20 лет жила в Новосибирске и думала, что красивее Сибири не существует ничего. Когда приехала во Владивосток, вы знаете, я подняла руки и сказала: "Сдаюсь". Тут просто самая удивительная природа", - восхитилась Прищепа. "Да, правда", - кивнул глава государства. А потом, рассказала Вероника, у нее появился сын и она решила принять участие в конкурсе "Лидеры России". Оказалось, можно не только выйти из декрета "обратно в обойму", но и получить предложение поучаствовать в интересном проекте. "От имени всех молодых мам действительно спасибо", - благодарила она. "Конечно, нельзя терять навыков, профессионального уровня. Именно поэтому у нас целая программа сейчас будет по яслям. Чтобы молодые мамочки имели возможность как можно быстрее включиться в производственную деятельность, чтобы не терять квалификацию", - заметил Путин.

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