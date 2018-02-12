Опрос начался со ступора.

- Из-за чего сыр-бор? - не понял вопроса социологов ВЦИОМ работник Усинского ГОК (Кемерово) Сергей Сапрыкин, когда его спросили - он за закон об обязательном тестировании на алкоголь и наркотики или против. - У нас и так в разрез или на шахту не пустят, пока в электронику, ну, в алкотестер не дунешь.

И отказался отвечать, считая вопрос "решенным жизнью".

Еще больше он удивился, когда узнал, что в российский парламент пока лишь внесен законопроект, по которому работодатель получит право отправлять сотрудников на тест на алкоголь и наркотики. А в случае уклонения от освидетельствования закон даст право на увольнение отказника. Реакция Сапрыкина на угрозу потери работы была незамедлительной: "Лучше уволить одного алкаша, чем он грохнет весь забой".

Как рабочий из Сибири, считают большинство участников исследования ВЦИОМ (опрос продолжается): до 68-71 процента из них сказали "да" ожидаемому обязательному тестированию на наркотики и алкоголь. И это при том что если законопроект примут, медицинская комиссия на опьянение станет обязательной. Направление будет вручаться под роспись, с укаданием даты и даже времени. Сотрудник обязан провериться в течение двух часов после вручения документа, работодатель - оплатить анализы. Отказ от экспертизы будет приравнен к признанию в опьянении.

- И сейчас можно разорвать договор за пьянство на работе, - говорит один из авторов проекта закона, сенатор Валерий Рязанский, - но у закона нет механизма его реализации. Дело даже не в том, что в суде доказать факт пьянства почти невозможно. Проблема глубже. Наказать сотрудника, если алкоголь или наркотики в его крови заметили после работы, нельзя. Например, при прохождении предрейсового, предсменного или послерейсового осмотра.

Лучше уволить одного алкаша, чем он грохнет весь забой

Как итог, по данным экспертов Совета Федерации, на 23 процента вырос травматизм от посталкоголизма на производстве, до 11 процентов - от наркотической ремиссии. А законопроект дает право уволить сотрудника за пьянство и наркотики во внерабочее время, при условии, что он нетрезвым вышел на работу.

Что показательно: с обязательностью теста на алкоголь согласны 62-71 проц. опрошенных, с правом увольнять виновных в авариях из-за алкогольного синдрома - до 31 проц. Хотя еще пятнадцать лет назад даже идея о принудительном освидетельствовании на алкоголь и наркотики казалась крамолой и нарушением стандартов прав и свобод гражданского общества.

Сегодня, по данным ВЦИОМ, в 24 регионах (опрос не везде завершен), помимо ответов на вопросы, его участники задавали свой: "Когда тест на алкоголь и наркотики будет введен в школах и вузах?"

- Этот вопрос не имеет ответа, - в интервью "РГ" комментирует ситуацию директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - Идея разрешить освидетельствование на алкоголь и наркотики зрела давно. В том числе школьников и студентов. Под вопросом остается правовая основа решения. Если со взрослыми очерчивается ясность - за закон большинство россиян, то со школьниками есть две проблемы - совершеннолетия и согласия родителей. Наконец, третья проблема - пересмотра стандартов свобод и общественной безопасности.

Федоров убежден, что еще неизвестно, как на проект закона, который поступил в Госдуму, отреагируют депутаты и юристы. Одно из сомнений - как сделать так, чтоб закон не стал "дышлом"-жупелом, позволяющим увольнять неугодных. И потому одно из пожеланий, участников опроса, высказанное в Екатеринбурге: "А депутатов и топ-менеджмента этот закон касается?" - учитывается юристами при правовой экспертизе проекта.

В проект закона вносятся поправки, позволяющие привлекать к обязательному тесту на наркотики и алкоголь, всех, включая работодателейи руководителей высшего звена.

Комментарий

Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте РФ:

- Мы столкнулись с проблемой, когда вопросы безопасности сталкиваются со свободой личности, которая заканчивается там, где нарушаются права другой личности. Решать ее нужно, не превращая в изгоев общества нарушителей его законов. И в этом смысле обнадеживает, что парламентарии параллельно с принятием проекта закона об обязательном тестировании на алкоголь и наркотики разрабатывают меры по изменению антинаркотических законов. Они изучают инициативу наркологов, которые предлагают ввести амнистию за "легкие" наркотики и понятие разовой дозы и ее градации. Пока же одинаково наказывается наличие в смеси миллиграмма и полкилограмма героина, а закон "безразличен" к разнице, что множит число случайных нарушителей.