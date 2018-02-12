Итак, утвержден список "кандидатов в президенты на выборах 18 марта 2018".

"О намерении" участвовать первоначально заявили 64 человека, в итоге в списки для голосования попадут 8. Мотивы тех 64, кто сначала объявил, что "идет на выборы", для меня загадочны. Если считать их людьми адекватными, то они не могли не знать, что не только нет у них ни единого шанса "выиграть выборы", но нет шансов и собрать нужное число подписей. Так ЗАЧЕМ взрослым людям нужна эта кутерьма? Ради пиара "заявил, но не смог"? Но даже и эта слава почти никому не досталась - имена огромного большинства просто прошли мимо СМИ, фактически ни разу не прозвучав ни в ТВ, ни на радио. Да, много есть тайн Природы...

Писать о выборах сложно - чуть что, подпадешь под обвинение в незаконной агитации. Спешу заявить - никого не призываю голосовать/не голосовать, тем более не агитирую за/против любого кандидата. Они для меня все - РАВНОУДАЛЕННЫЕ. Не ссылаюсь и на опросы общественного мнения, тем более каждый раз надо оговаривать слишком много разных подробностей. Но, надеюсь, имею право высказать свои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, исходя из опыта прежних выборов.

Выборы президента РФ, как известно, проводятся в 7-й раз. На всех 6 предыдущих побеждал действующий глава государства или назначенный преемник, и только один раз (1996) для этого понадобилось 2 тура. Ситуация тогда была исключительная: глубокий социально-экономический кризис + война в Чечне + в Думе большинство у оппозиции (одна КП РФ имела свыше трети мест!) + больной президент. Больше ни одного из таких условий никогда не было. Больше того: с 2012 г., когда восстановили прямые выборы глав регионов, и на них со счетом 84:1 побеждали действующие руководители.

Максимум голосов на выборах президента получил Медведев в 2008-м - 52,3 млн (70,3%), а максимальный процент голосов Путин в 2004-м - 71,3% (все цифры обобщены до 0,1%). Явка максимальной была на первых выборах в 1991-м (76,6%), минимальной в 2004-м (64,4%), чаще всего между 68 и 70%.

Экстраполируя, примерно такие результаты можно ждать и на сей раз: 1 тур, победа действующего президента (от 65 до 70%), явка между 68 и 70%. Похожие цифры несколько раз озвучивались, но вне любых мотивов говорящих, есть статистика практически неизменная в 2004, 2008, 2012 гг. Если психологическая ситуация в обществе кардинально не изменилась (а оснований так думать не вижу), то экстраполяция оправдана.

Второе место также неизменно принадлежит КПСС (1991) - КП РФ (с 1996). 4 раза кандидатом от КП РФ был Зюганов, один раз - Харитонов. Разброс результатов с 2000 г. - от 29,3% и 21,9 млн голосов до 13,7 % и 9,5 млн голосов (как раз у Харитонова).

Выборы президента РФ, как известно, проводятся в седьмой раз

Опять же - статистика позволяет предположить, что и Грудинин не выйдет из этой, достаточно широкой колеи. В его пользу работает "нейрон новизны" (возможно, поэтому его и выдвинули?), общая солидно-спокойная манера, широкий популизм - от сталинизма до "шведского социализма".

"Слабости" Грудинина - продолжение "достоинств". Та же "общая вменяемость" оборачивается "куражом второй свежести", когда он не демонстрирует "альфа-амбиции". Кроме того, идет активная "компроматная сумятица" вокруг него. Отчасти она связана с "дополнениями", которые он задним числом внес в декларацию: у него были на день сдачи документов вклады в Австрии, а в Лихтенштейне "ценные бумаги", которые были погашены к моменту регистрации... Запах этих "западных ценностей", доносящийся из ТВ, вполне может "дразнить" часть ядреного коммунистического электората. В общем, нет причин сомневаться: кандидат КПРФ в итоге получит "свое второе" место. А вот МОТИВЫ участия Грудинина в избирательной кампании мне неясны. Думает получить место чиновника (министр, губернатор)? Зачем-то хочет перейти в публичную политику? Еще что-то?

Третье место куда более "волатильное". Весило оно от 4,1 % и 2,8 млн голосов (Глазьев) до 14,5% и 10,9 млн голосов (Лебедь). Занимали это место - Жириновский (1991, 2008), Лебедь (1996), Явлинский (2000), Глазьев (2004), Прохоров (2012). Общего между этими людьми мало - разные образы, идеи. Но кроме Жириновского-2008 и Явлинского-2000 все были - "на новенького". Исходя из этого, теоретически можно было бы допустить конкуренцию между Собчак и Жириновским, но пока что явное преимущество у последнего.

"За" Собчак - тот же эффект новизны, агрессивная кампания. "Против" - громадный антирейтинг. Насколько вообще популярны в стране "жестко прозападные взгляды"? Прохоров занял в 2012 третье место (около 8% и 5,7 млн голосов), но на Собчак, в отличие от него, яростно нападают довольно известные в демсреде публицисты, часто она, со своим доходом в 404 млн руб. за 6 лет, кажется "чужой среди своих", но уж никак не "своей среди чужих".

Экстраполируя, примерно такие результаты можно ждать и на сей раз

Что касается Жириновского, то он баллотируется 6-й раз (рекорд!). Результаты свободны, как либеральные ценности: занимал 3-5-5-3-4 место, набирал от 7,8% до 2,7%. Но его статус (на ТВ-шоу и в остальной жизни) устойчив при этом, как сама демократия.

Кстати, оба они внятно объяснили свои мотивы. Жириновский считает, что как профессионал обязан участвовать - как спортсмен ОБЯЗАН рваться на Олимпиаду, безотносительно к надежде на "золото". Собчак же заявила, что хочет СТАТЬ профессиональным политиком и это - ее старт.

Дальнейшие места просчитывать не берусь - настолько это неопределенно, да, честно говоря, мало кому из публики важно...

И последнее. Новая экстраполяция на 2024 уже затруднительна. По Конституции действующий президент не сможет баллотироваться третий раз подряд; Зюганову будет 80 лет, Жириновскому - 78, а если они решат уйти, то просчитать судьбу их партий не так-то просто.