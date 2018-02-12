Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", который выполнял рейс Москва - Сургут, экстренно вернулся в аэропорт Внуково, откуда вылетел несколько минут назад. Причиной стал неприятный запах в салоне, который экипаж не смог идентифицировать.

"Рейс UT247 Москва - Сургут вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей. "ЮТэйр" готовит к вылету резервный борт", - цитирует РИА Новости пресс-службу авиакомпании.

Как уточнили в аэропорту, самолет поднялся в небо в 20.09 по московскому времени, но уже в 20.32 вернулся обратно. На борту лайнера находилось 135 пассажиров. На время проведения проверки в салоне их эвакуировали из самолета и отправили в зону ожидания.

Вылет был перенесен на 23:30, однако к данной минуте, согласно информации онлайн-табло аэропорта, рейс еще не отправлен. "Подготовка воздушного судна", - значится в расписании.