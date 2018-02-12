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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фрагменты Ан-148 разлетелись на 30 гектаров

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
В понедельник утром МЧС России объявило о завершении поисково-спасательной операции и перешло к поискам. Стало очевидно, что спасать на поле под деревней Степановское некого. В принципе то, что выживших и не будет, было ясно уже первым спасателям, кто нашел место падения самолета.

Всего час потребовался, чтобы обнаружить воронку. Это очень быстро, учитывая, что изначально был известен только приблизительный квадрат, где лайнер пропал с экранов радаров. К тому же огромное поле после обильных снегопадов оказалось непроходимым даже для спецтехники.

Хроника поисков такова: первым место падения обнаружил начальник караула 127-й поисково-спасательной части Алексей Беседин. "Никаких подъездов не было, это потом подошла тяжелая техника, а пожарные машины бы просто не проехали, увязнув в сугробах. Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс. Был сильный ветер, и шел мокрый снег, - рассказал Беседин. - На месте крушения мы обнаружили яму примерно 7 на 4 метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Потом, по словам Беседина, на место прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Также стали прибывать и дополнительные силы спасателей, четыре вертолета с сотрудниками МЧС, оперативные группы, медики.

Как сообщили в МЧС России, с наступлением светлого времени суток оказалось, что разброс частей самолета очень большой и необходимо расширять зону поисков.

Так и было сделано. Полицейское оцепление расширили до 30 гектаров. Росгвардия направила в район падения самолета дополнительно 340 солдат Софринской бригады. Чтобы обнаружить даже мельчайшие обломки, МЧС России задействовало девять беспилотников. Они с наступлением утра приступили к обследованию местности в районе крушения самолета. Для работы следователей, экспертов Межгосударственного авиационного комитета и спасателей МЧС выделило 20 снегоходов. По решению главы МЧС поисковая группировка увеличена до 779 человек.

За неполных два дня поисков в районе катастрофы были обнаружены 775 фрагментов тел и 441 обломок самолета .

На оперативном селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС министр Владимир Пучков распорядился завершить отбор биоматериала у родственников до 18 часов вечера. Для этого еще в восемь утра с аэродрома Жуковский в Орск вылетел спецборт с медиками и психологами. Генетическую экспертизу будут проводить в Москве. По словам министра транспорта это займет два - четыре месяца.

Разбор полета впереди. Спасателям осталось обследовать еще 5 гектаров из 30. Но два обстоятельства - большой разброс фрагментов и то, что пилот не успел передать сигнал бедствия, - наводят на самые нехорошие мысли.

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