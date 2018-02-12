Из горящей гостиницы "Космос" эвакуировали 230 человек

В Москве из здания гостиницы "Космос" эвакуировали 230 человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
По данным пожарных, которые первыми оказались на месте, в 25-этажном здании наблюдается плотное задымление. Очаг возгорания найден, пожар удалось локализовать в 13:52 на площади 25 квадратных метров. А в 13:59 огонь был потушен.
В Москве эвакуируют гостиницу "Космос" из-за задымления https://t.co/Ud9oa3EpCZ pic.twitter.com/PDFStaPWoP— РИА Новости (@rianru) 12 февраля 2018 г.
Сообщают о возгорании в гостинице "Космос" в Москве pic.twitter.com/BhLTQymZyX— Александр В. (@wmk3u) 12 февраля 2018 г.