Из горящей гостиницы "Космос" эвакуировали 230 человек

В Москве из здания гостиницы "Космос" эвакуировали 230 человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным пожарных, которые первыми оказались на месте, в 25-этажном здании наблюдается плотное задымление. Очаг возгорания найден, пожар удалось локализовать в 13:52 на площади 25 квадратных метров. А в 13:59 огонь был потушен.