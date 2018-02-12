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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Дорожный патруль пересел на пикапы
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
В автопарке "Дорожного патруля", помогающего водителям на московских дорогах, пополнение. Пять экипажей пересели на мощные пикапы "Фольксваген Амарок", оснащенные по последнему слову техники.
Эти машины-трудяги уже вытянули из московских сугробов больше 250 застрявших водителей. Фото: Алексей Лазарев Эти машины-трудяги уже вытянули из московских сугробов больше 250 застрявших водителей. Фото: Алексей Лазарев
Эти машины-трудяги уже вытянули из московских сугробов больше 250 застрявших водителей. Фото: Алексей Лазарев

Напомню, дорожный патруль в качестве эксперимента создан в мае прошлого года Центром организации дорожного движения Москвы. Основная его задача - помочь водителю в случае поломки или ДТП как можно быстрее освободить проезжую часть. Патрульные помогают заполнить европротокол, если во время аварии нет пострадавших, вытолкнуть машину на обочину, поменять колесо, завести, если заглохла, помочь регулировать движение. С мая они выручили более шести тысяч водителей, спасая таким образом остальных автомобилистов от пробок, которые образовались бы, если препятствие оставалось на дороге.

Изначально патруль посадили на маленькие "Солярисы". Патрульные быстро начали мечтать о чем-то побольше. Чтобы можно было взять с собой и наливной блок для ограждения места ДТП, и машину отбуксировать - на легковушке много не утащишь.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Амароки" мечты воплотили. Машины оборудованы по полной программе: лебедками, усиленными тросами для буксировки, конусами, ограждениями, знаками с подсветкой и многим другим. Их выпустили на дороги чуть раньше официальной презентации, получили "боевое крещение" во время снегопада. Пикапы в непогоду пришлись как нельзя кстати. Как рассказал глава ЦОДД Вадим Юрьев, всего за 4-5 февраля экипажи дорожного патруля вытянули из сугробов больше 250 застрявших автомобилей.

Всего теперь в Москве 10 экипажей - пять на "Солярисах", пять на "Амароках". В мае ЦОДД собирается купить еще десять пикапов, а к сентябрю еще 15. Вызвать их нельзя - они курсируют каждый день по своим маршрутам, так же их может направить к месту затруднения оператор ситуационного центра. Кроме того, патруль помогает во всех массовых мероприятиях, например, будет работать на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Москве летом. Возможно, в перспективе в комплектации патрульных машин появятся и квадрокоптеры - для съемок ДТП. По словам Вадима Юрьева, использовать их, скорее всего, будут на МКАД. Квадрокоптеры дают возможность быстро и оперативно снять всех участников аварии и сократить время перекрытия трассы.

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