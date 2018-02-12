"Мы русские, мы не боимся". Люди заселяются в горевшую гостиницу "Космос"

Сегодня в Москве горела гостиница "Космос". Постояльцы не успели испугаться, а новые гости восприняли произошедшее как приключение. К счастью, с огнем справились быстро - горел один номер - 15 квадратных метров.

Что именно стало причиной пожара, пока не ясно. Сотрудники оперативного штаба МЧС, который развернули возле здания гостиницы, сообщили, что им об этом не известно. Это вряд ли - они первые узнали причину возгорания.

Один из сотрудников гостиницы, который, правда, не был уполномочен давать официальные комментарии, подтвердил, что возгорание произошло на 15-м этаже и опроверг информацию, что пострадало два человека.

- Не пострадал никто, - заверил представитель "Космоса".

Он также пояснил, почему дым был заметен над крышей гостиницы (она 25-этажная), хотя возгорание произошло на 15-м. По словам сотрудника отеля, сработала система дымоотведения.

И сработала, судя по всему, эффективно. Более 200 постояльцев, эвакуированных на улицу, вскоре смогли вернуться в свои номера, хотя даже на улице ощущался запах гари.

Надо отметить, что здание гостиницы строилось несколько лет. Отель "Космос" был открыт в 1979-м - перед Олимпиадой, которая состоялась в Москве в 1980-м. Всего в гостинице на момент постройки было около 1800 номеров. В 1980-х "Космос" являлся одним из самых современных отелей страны. Сейчас же это обычная трехзвездочная гостиница, стоимость проживания в которой начинается от 3000 рублей в сутки.

Некоторые пожарные расчеты уже сворачивали шланги, когда на место еще прибывала техника. Но дополнительная помощь не понадобилась.

- Нам сказали, что пожар на 15-м этаже. Куда поселят нас, еще не знаем. Только прилетели из Архангельска, - рассказала Ольга Назарова перед заселением в гостиницу.

На вопрос, не боится ли она жить в гостинице, где только что потушили пожар, Ольга ответила: "Мы русские - мы не боимся".

Так в очередной раз подтвердились слова о женщинах из русских селений, которые готовы войти в горящую избу.

Железные кони экстренных служб тем временем, наконец, стали разъезжаться.