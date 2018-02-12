Найден параметрический самописец на месте крушения Ан-148

В течение недели будут вестись работы по сбору и доставки останков погибших, сказал министр. Работы будут проводиться в Московском бюро судебной экспертизы. Правкомиссией принято решение производить сбор необходимых генетических анализов у родственников непосредственно по месту их нахождения (Москва и Орск).

В аэропортах Орска и Домодедово организованы штабы по оказанию психологической помощи родственникам погибших. Сегодня в восемь утра по московскому времени из аэропорта "Домодедово" в Орск вылетел спецборт МЧС с медиками и психологами на борту. Организованы "горячие линии" МЧС России, Московской и Оренбуржской областей. Пенсионному фонду России поручено оперативное установление членам семей погибших пассажиров пенсии по случаю потери кормильца.

Роструд и Фонд социального страхования России должны принять меры по обеспечению выплат, семьям погибших, чьи родственники находились в трудовых отношениях, в соответствии с законодательством. Семьям погибших будут выплачены компенсации от страховой компании в размере более двух миллионов рублей каждой семье. Дополнительно главами Подмосковья, Оренбургоской и Саратовской областей принято решение о выплатах еще по одному миллиону рублей.

Росавиацией и Ространснадзором начаты внеплановые проверки "Саратовских авиалиний". Ространснадзор дополнительно проверит службы аэропорта Домодедово, которые готовили самолет к вылету, напомнил министр.

Хронология событий

11 февраля 2018 года самолет АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", вылетевший в 14 часов 21 минуту из аэропорта Домодедово в Орск, в 14 часов 27 минут пропал с радаров. Позже стало известно, что он потерпел крушение в районе села Степановское Раменского района Московской области. Погибли все, кто был на борту (65 пассажиров и 6 членов экипажа). Среди них 34 человека - жители Оренбургской области, 10 человек из Москвы и Московской области, 5 человек - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 4 - из Саратовской области, 1 из Норильска, 1 из Владивостока, 3 иностранных гражданина - Швейцарии, Азербайджана, Казахстана. До этого борт Ан-148 выполнил три рейса: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва. Этот рейс для самолета был четвертым за сутки.