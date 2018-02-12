Названы регионы, в которых больше всего вырастут зарплаты

В ближайшие два-три месяца наибольшего роста зарплат стоит ожидать в Липецкой, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском крае. Таково мнение экспертов Финансового университета при правительстве России.

По их мнению, в ближайшие месяцы реальная заработная плата в России будет расти. "Следует отметить, что сделанные осенью прогнозы о росте реальных зарплат продолжают подтверждаться: по данным Росстата за декабрь они повысились на 4,6% по сравнению с прошлогодним показателем",- отмечается в исследовании финуниверситета. Также эксперты видят и перспективы роста реальных зарплат и потребительской активности в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляция в ближайшие месяцы останется на достаточно низком уровне. При этом период низкой инфляции может затянуться в России на достаточно длительное время - вплоть до двух лет. Курс рубля по отношению к доллару останется стабильным, более того, сохраняется возможность заметного укрепления рубля. Стоимость национальной валюты будет поддерживаться устойчивыми мировыми ценами на нефть.