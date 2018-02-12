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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Машина ушла на глубину

В центре Москвы автомобиль упал в реку, пробив ограждение
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
12 февраля почти в центре столицы автомобиль, пробив ограждение, упал в реку.
Фото: Агентство городских новостей "Москва" Улетевшую в Яузу KIA достали с помощью автокрана. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Улетевшую в Яузу KIA достали с помощью автокрана. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Произошло это утром. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 7.48. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA не справился с управлением и, пробив ограждение на Андроньевской набережной, упал в реку Яузу.

Надо сказать, что в этом месте речка большой глубиной не отличается. Однако водителю сильно не повезло, и он упал в одно из глубоких мест. Когда на место приехали спасатели, визуально с набережной машину не было видно. К делу подключились водолазы. Они-то и обнаружили затонувшую машину вместе с водителем. Женщина, вероятно, пыталась вырваться наружу, но двери заклинило, а машина очень быстро наполнилась ледяной водой.

Спасатели извлекли труп, а затем приступили к подъему автомобиля с помощью автокрана.

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Причину этой аварии сейчас устанавливают.

Надо сказать, что набережная Яузы сплошь состоит из крутых поворотов, подъемов и спусков. При отрицательной температуре и высокой влажности на ней требуется очень много внимания от водителя, а также мастерства и осторожности. Однако Андроньевская набережная - это почти прямой участок. И именно на нем произошло это страшное ДТП.

Кстати, недалеко от места вчерашней трагедии в Яузу улетел автомобиль 5 декабря. Правда, двигался он по другой стороне реки - по Костомаровской набережной. И ограждение он пробил именно на крутом повороте. За рулем также была женщина. Она выжила, но получила множество травм. Ей повезло. Автомобиль упал на колеса и в мелком месте. Машина не утонула, хотя и восстановлению не подлежит.

Тогда муж этой женщины обвинил в аварии коммунальные службы. Мол, поворот не был обработан противогололедными реагентами. Обрабатывать участок техника приехала после ДТП.

Впрочем, не только повороты Яузы становятся виновниками трагедий. В ноябре прошлого года легковая машина, пробив заграждение, улетела в Москву-реку на пересечении Новодевичьей набережной и улицы Хамовнический Вал. Водителю удалось самостоятельно выбраться из воды. А его пассажиру повезло меньше. Как сообщали тогда в пресс-службе ГУ МЧС по столице, "водитель на берегу в нетрезвом состоянии, пассажир погиб".

Когда на место приехали спасатели, визуально с набережной машину не было видно. К делу подключились водолазы

Летом водоемы так к себе и манят. В июне прошлого года в Москве сразу два автомобиля бросились в воду. Первым к воде потянуло "КамАЗ". ДТП произошло на Карамышевском мосту на улице Нижние Мневники. Многотонный грузовик пробил дорожное ограждение, но до реки не добрался. Он опрокинулся в овраг. В результате были повреждены деревья и забор. Водитель не получил травм, но что послужило причиной выезда на ограждение, так объяснить и не смог.

Вторым в этом летнем месяце искупался дорогой внедорожник Infiniti. Местом для купания он выбрал Бережковскую набережную в районе д. 32. К счастью, все, кто был в салоне, самостоятельно выбрались на берег.

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По официальным данным, водитель не справился с управлением, машина проломила ограждение набережной и упала в реку.

Напомним, что согласно данным Госавтоинспекции, более 85 процентов ДТП происходит по вине водителей. На аварии, совершенные по их вине, приходится более 80 процентов погибших и более 90 процентов раненых на дорогах.

Однако более чем в 40 процентах ДТП выявлены недостатки улично-дорожной сети. Конечно, водитель должен быть готов к любой неожиданности, но те, кто отвечает за дороги, должен сделать так, чтобы этих неожиданностей было минимальное количество. А набережные по своей опасности могут сравниться с мостами и путепроводами. Это высокая влажность, открытые пространства для ветров, - понятно, что гололед в первую очередь будет образовываться именно там. И не только водителям надо быть осторожнее, но и коммунальным службам вовремя обрабатывать такие дороги.

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