Пожар в московской гостинице "Космос" потушили

Пожар в гостинице "Космос" потушен. Пострадавших нет. Возгорание произошло в одном из номеров на 15-м этаже. Дым появился на крыше по системе дымоудаления.

Сейчас эвакуированные постояльцы отеля вернулись в гостиницу, происходит заселение новых гостей.

- Мы слышали новости о пожаре. Но, насколько понимаю, пожар потушен. Заселяться в отель не страшно, - сказала Ольга из Архангельска, прибывшая в гостиницу.

Что именно горело, в оперативном штабе МЧС, развернутом у гостиницы, не сообщают. При этом на улице еще ощущается запах гари.

Как заявил один из представителей гостиницы, при пожаре никто не пострадал.

Сейчас пожарные автомобили покидают территорию гостиницы. С прилегающей улицы снято оцепление.