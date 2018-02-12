В прокуратуре Московской области прошла расширенная коллегия во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и прокурором области Алексеем Захаровым.

Что касается криминогенной обстановки на территории области, то, как заявил Алексей Захаров, по итогам прошедшего года было отмечено дальнейшее снижение уровня преступности.

Всего в 2017 году в Подмосковье зарегистрировано 84 тысячи 307 преступлений, что на 4,5 процента меньше, чем в 2016 году. Причем тенденция к снижению уровня преступности прослеживается с 2013 года. За это время ее уровень снизился в общей сложности на 20 процентов.

Стоит отметить, что один из основных показателей уровня безопасности любого региона - это число совершенных преступлений на каждые 100 тысяч его постоянных жителей. Особенно актуален этот показатель для Подмосковья, занимающего второе место в стране по численности населения. При этом по итогам 2017 года на 100 тысяч жителей области совершено 1135 преступлений, что существенно ниже, чем в целом ряде регионов России, в том числе имеющих гораздо меньшую плотность населения. Кроме того, в прошлом году значительно снизилось количество убийств - на 17 процентов, причинения тяжкого вреда здоровью - на 7 процентов, краж и грабежей - на 14 процентов, разбоев - на 20 процентов.

В прошлом году в Подмосковье значительно снизилось количество убийств, краж, грабежей и разбоев

Алексей Захаров назвал приоритеты областной прокуратуры: "На постоянной основе велась работа по защите прав граждан на полное и своевременное вознаграждение за труд, на благоприятную окружающую среду, на качественную медицинскую помощь и образование. Особый акцент надзорной деятельности был сделан на сфере ЖКХ, а также по всему спектру вопросов, связанных с выполнением социальных гарантий государства по отношению к незащищенным категориям граждан".

Всего подмосковными прокурорами в прошлом году было выявлено почти 92,5 тысячи нарушений федерального законодательства. При этом из 45 тысяч нарушений каждое четвертое было связано с нарушениями трудового законодательства. Одновременно подмосковные прокуроры выявили более 3,5 тысячи нарушений жилищных прав граждан и 2200 фактов несоблюдения законных прав пенсионеров, престарелых граждан и инвалидов. По представлениям прокуроров в дисциплинарном порядке наказаны почти 14,5 тысячи нарушителей, к административной ответственности привлечены более шести тысяч должностных и юридических лиц, а также инициировано возбуждение 642 уголовных дел.