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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин: В катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей

Текст: Сергей Бабкин

В катастрофе самолета Ан-148 погибли 11 москвичей. Эти уточненные данные обнародовал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
На месте крушения самолета Ан-148 найден бортовой самописец

Семьям погибших горожан будет оказана единовременная материальная помощь, заявил Собянин. Также власти намерены организовать и адресную социальную поддержку. "Помогли коллегам из Минтранса и МЧС организовать бесплатное размещение и питание, психологическую помощь родственникам погибших, прибывающим в Москву из других регионов", - добавил мэр.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний" разбился вчера в Раменском районе Подмосковья сразу после вылета из Домодедово. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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