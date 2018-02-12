У ювелиров под Костромой украли мешок драгоценностей

Полиция в Костромской области задержала банду "гастролеров" из Ивановской области за кражу у ювелиров около тысячи золотых драгоценностей на четыре миллиона рублей, сообщает региональное УМВД.

Объектом нападения стал ювелирный магазин в поселке Судиславль в 60 километрах от Костромы. По данным полиции, с заявлением о краже обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что ненадолго отлучилась с рабочего места, а когда вернулась, то обнаружила пропажу товара.

Оперативникам уголовного розыска удалось найти злоумышленников. Ими оказались двое уроженцев Ивановской области, которые специализировались на кражах из ювелирных магазинов. Один из участников группы был ранее судим за вымогательство и воровство.

- После задержания в ходе обыска у подозреваемых изъяли часть похищенных изделий. Кроме того, были обнаружены другие ювелирные изделия и различное оборудование: для изготовления ключей, электронные приборы для наблюдения, а также видеокамеры, - сообщили в УМВД.

Как удалось выяснить следователям, к нападению на ювелирный магазин "гастролеры" долго готовились. Они несколько раз приезжали в Судиславль и наблюдали за торговой точкой: изучали режим работы и средства охраны.

В начале февраля, воспользовавшись отсутствием сотрудников магазина на рабочем месте, злоумышленники "свернули" замок на входной двери и проникли внутрь.

Налетчиков по решению суда заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. В полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к серии преступлений на территории Костромской, Ярославской и Ивановской областей.