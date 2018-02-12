Велопробегом по центральным набережным завершился в Москве VI Международный зимний велоконгресс. В течение трех дней эксперты почти из 40 стран обсуждали использование велосипеда в качестве транспорта.

Один из основных доводов, которые всегда приводят противники развития велодвижения в Москве, - погода. Мол, нормальный человек по сугробам не поедет. В странах с похожим климатом велосипедисты на улицах даже в декабре или феврале давно не вызывают вопросов. Велодорожки чистят по особому графику. И, конечно, мало у кого возникает соблазн устроить из велополосы свалку для снега, как это происходит у нас. Другое дело, что у нас велосипед как транспорт, а не просто развлечение, только-только начинает развиваться, а в странах вроде Голландии или Финляндии на этой философии выросло уже несколько поколений.

Например, в Голландии существуют образовательные программы, начиная с рождения и до самых преклонных лет. Всех учат культуре вождения, правилам движения, личной безопасности. На конгрессе об этом много говорили. В Финляндии, например, готовятся поправки в ПДД, согласно которым шлем для велосипедиста станет обязательным, усугубится ответственность за парковку на велополосе. Во Франции велосипедистам дали право проезжать на красный свет, пока остальные стоят.

А что же в России? Есть, например, вдохновляющий пример Альметьевска с населением 150 тысяч человек. За два года мэру и его команде удалось пересадить на велосипед 2% населения, при том, что в 2015 году не ездил практически никто. Сейчас в городе 80 км выделенных круглогодичных велодорожек, к 2020 будет 200 км, а на велосипед пересадят уже 7%. Конечно, статистика пока не очень впечатляющая, но в Альметьевске уже заметили, что пошли на убыль сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

В Москве проложено много километров дорожек по паркам, но самый длинный связный маршрут по улицам составляет пока всего 5 км. Даже образцово-показательная велополоса на Большой Никитской в обе стороны упирается в проезжую часть без велоинфраструктуры.

Завершился велоконгресс уже традиционным для Москвы зимним велопарадом, который прошел в третий раз. Участники проехались под снегопадом около 14 км по набережным от Лужников до Кремля и обратно.