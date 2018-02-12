В Ярославле зажгли Масленичный огонь

В Ярославле начали праздновать Главную Масленицу страны.

В год зимней Олимпиады ее по-олимпийски и открыли: от огня, который к главной сцене праздника в переносной лампаде (в таких обычно перевозят Благодатный огонь) доставили гвардейцы Государыни Масленицы, мэр Ярославля Владимир Слепцов зажег масленичный факел и пожелал всем ярославцам и гостям города "отличного настроения и веселых дней" на предстоящей масленичной неделе. До самой кульминации праздника, 18 февраля, огонь будет находиться в резиденции Масленицы, а потом от него зажгут масленичный костер.

Ну а раз зажгли огонь, без рекордов не обойтись. В прошлом году в Ярославле на Масленицу испекли гигантский блинный пирог. Нынче на роль рекордсмена претендует самовар: устройство для кипячения воды огромных размеров, с четырьмя кранами, четырьмя ручками и пятью конфорками установили на Советской площади, и оно уже начало дымить и поить чаем всех желающих. В мэрии рассказали, что 18 февраля в город приедет представитель Книги рекордов России, чтобы зафиксировать очередное праздничное достижение.

А вот чтобы как следует запечатлеть другое достижение - возрожденную в городе старинную забаву "Столбы" - потребовался даже квадрокоптер: обычное видео и тем более фото уникальность происходящего отражали недостаточно полно. Суть забавы в том, что участники на какое-то время замирают и стоят неподвижно, а окружающие могут в это время их рассматривать. Говорят, молодежь в старину на эти "Столбы" собиралась со всей губернии: себя показать, пару найти или просто продемонстрировать изменившееся семейное положение. Эту традицию еще называют "карнавалом наоборот", потому что не участники проходят мимо зрителей, а, наоборот, зрители ходят вокруг участников и выбирают лучшую пару.

Правда, до стопроцентного возрождения традиции - со смотринами и выбором женихов и невест - дело пока не дошло: участники масленичного шествия замерли минут на десять, запечатлелись на видео, "ожили" и с песнями и плясками отправились дальше. Но устроители праздника обещают, что в последний день масленичной недели, 18 февраля, "Ярославские столбы" точно пройдут для всех влюбленных. Причем к участию во флешмобе, как теперь это называется, приглашены все желающие независимо от возраста и семейного положения. Самая "щегольская пара" будет выбрана по итогам фотосессии путем зрительского голосования.

В этом году на Масленице в Ярославле открылись фестивали уличной еды и уличного искусства "Раскрась город к весне", традиционная выставка масленичных кукол. Желающих весело отдохнуть ждут ярмарка и ремесленные ряды, конкурс по раскрашиванию деревянных блинов, "Праздник тещи", покорение масленичного столба, футбол на снегу, гонки на бубликах, хоккей с метлами, метание валенок, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка и еще много всего интересного.