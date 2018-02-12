Свыше двух десятилетий этническая преступная группа, возглавляемая выходцем из Азербайджана, промышляла похищениями людей. Как правило, их жертвами становились успешные бизнесмены. Людей насильно увозили в укромные места и требовали выкуп. Не брезговали преступники разбоями и бандитизмом - как в России, так и на территории Азербайджана. Именно азербайджанские полицейские раскрыли эти преступления, а их лидера объявили в международный розыск.

В пресс-службе УВД по ЗАО Москвы сообщили, что этот фигурант скрывался от уголовной ответственности с 1997 года. Используя чужой паспорт гражданина СССР, он получил гражданство России и общегражданские российские паспорта. Но было установлено, что под этими данными в Азербайджане проживает совершенно другой человек.

Вычислили 49-летнего беглеца сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и УВД столичного Западного административного округа. А задержали его оперативники угрозыска совместно с сотрудниками 2-го спецбатальона ДПС при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии. Эта, по сути, спецоперация была успешно проведена на Мичуринском проспекте.

При обыске в его съемной квартире обнаружили боевые пистолеты ИЖ-70, браунинг, 23 патрона калибра 9 мм к ним. Кстати, у главаря бандитов был не только российский, но и поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан. Полученное с нарушением установленного порядка российское гражданство уже аннулировано, а выданные документы признаны недействительными. О задержании лидера преступной группы уже сообщили тем, кто объявлял его в розыск - азербайджанским коллегам. Но его экстрадируют только после того, как он отбудет наказание за совершенные преступления в России.