В Москве загорелась гостиница "Космос", началась эвакуация

В Москве загорелась гостиница "Космос" - одно из знаковых зданий города. Очевидцы сообщили, что над крышей 25-этажного строения появились клубы дыма.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в 13:33 к зданию прибыли пожарные подразделения. По предварительным данным, горит помещение на 15 этаже. Из "Космоса" начали экстренно эвакуировать людей.
Справка
Здание "Космоса" построили в конце 1970-х годов специально для иностранных гостей Олимпиады-80. Для возведения были привлечены эксперты из Франции.
В Москве эвакуируют гостиницу "Космос" из-за задымления https://t.co/Ud9oa3EpCZ pic.twitter.com/PDFStaPWoP— РИА Новости (@rianru) 12 февраля 2018 г.
Сообщают о возгорании в гостинице "Космос" в Москве pic.twitter.com/BhLTQymZyX— Александр В. (@wmk3u) 12 февраля 2018 г.