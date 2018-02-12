В Москве загорелась гостиница "Космос", началась эвакуация

В Москве загорелась гостиница "Космос" - одно из знаковых зданий города. Очевидцы сообщили, что над крышей 25-этажного строения появились клубы дыма.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в 13:33 к зданию прибыли пожарные подразделения. По предварительным данным, горит помещение на 15 этаже. Из "Космоса" начали экстренно эвакуировать людей.

Справка

Здание "Космоса" построили в конце 1970-х годов специально для иностранных гостей Олимпиады-80. Для возведения были привлечены эксперты из Франции.