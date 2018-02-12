Власти Москвы отменили торжества после катастрофы Ан-148

Все праздничные мероприятия в Москве в понедельник отменены в связи с крушением Ан-148. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.
"В связи с крушением самолета отменили сегодня все развлекательные программы на Масленице и других городских площадках", - отметил глава города. Образовательные занятия пройдут по графику, не прервется работа ресторанов и торговых шале.
Ранее Собянин заявил, что в катастрофе Ан-148 погибли 11 жителей Москвы. Их семьям окажут материальную и социальную помощь.
В связи с крушением самолета отменили сегодня все развлекательные программы на Масленице и других городских площадках.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 февраля 2018 г.