Власти Москвы отменили торжества после катастрофы Ан-148

Все праздничные мероприятия в Москве в понедельник отменены в связи с крушением Ан-148. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

"В связи с крушением самолета отменили сегодня все развлекательные программы на Масленице и других городских площадках", - отметил глава города. Образовательные занятия пройдут по графику, не прервется работа ресторанов и торговых шале.

Ранее Собянин заявил, что в катастрофе Ан-148 погибли 11 жителей Москвы. Их семьям окажут материальную и социальную помощь.