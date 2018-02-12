Второй "черный ящик" найден на месте крушения Ан-148

Второй бортовой самописец, предположительно, обнаружили спасатели в ходе поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Оперативный штаб на месте авиакатастрофы.

В штабе агентству сообщили, что внешне состояние второго самописца оценивается как "пригодное для проведения экспертизы". Эксперты МАК уже работают с первым "черным ящиком", который был найден ранее в понедельник, о чем сообщало МЧС.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в воскресенье в Подмосковье. Его обломки были найдены в Раменском районе. Самолет направлялся и зМосквы в Орск, на его борту был 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.