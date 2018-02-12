Дмитрий Зубов: Ульяновск станет центром кооперативных инноваций

В ходе форума "Новая кооперация" нам удалось обсудить его цели с председателем Центросоюза РФ Дмитрием Зубовым. Он рассказал о перспективах кооперативного движения в России и роли Ульяновской области в его развитии.

Дмитрий Львович, почему назрела необходимость проведения подобного мероприятия?

Дмитрий Зубов: Цель нашего форума - масштабно представить новую идеологию кооперации, как уникальную форму самозанятости, самообеспечения и самоидентификации объединения людей разных возрастов и профессий на благо развития общества и государства.

Мы поняли, что назрела необходимость показать молодым, что такое потребительская кооперация. И сегодня, впервые, наши студенты, молодые кооператоры и предприниматели, совместно с ветеранами обсудят будущее российской кооперации. Мы покажем наши успехи, людей, инновации и перспективы. И что очень важно, мы хотим услышать идеи и предложения молодежи, вместе определить пути достижения наших целей.

На форуме соберутся молодые кооператоры, представители малого бизнеса, руководители региональных потребсоюзов со всей страны, чтобы познакомиться друг с другом и установить взаимовыгодное сотрудничество по ряду перспективных проектов.



Почему в качестве места проведения форума выбрана Ульяновская область?



Дмитрий Зубов: Место проведение форума выбрано неслучайно - администрация Ульяновской области активно поддерживает кооперативное движение: с 2016 года в регионе действует закон о поддержке кооперации, а в апреле этого года между Правительством Ульяновской области, Центросоюзом РФ и облпотребсоюзом подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.



Каковы перспективы региона в дальнейшем развитии кооперативного движения?



Дмитрий Зубов: Мы приложим все усилия к тому, чтобы Ульяновск стал центром кооперативных инноваций. В ближайшее время здесь полноценно заработает Центр молодежной кооперации и инноваций. Мы собираем на одной площадке профильные комитеты регионального правительства, ассоциации малого и среднего бизнеса, банки, инвесторов и консультантов. Здесь молодым людям будет предоставлена максимальная свобода в принятии решений, установлении деловых и партнёрских связей для максимально быстрой и эффективной реализации инновационных кооперативных бизнес-проектов.



Спасибо за ответы!



Дмитрий Зубов: Всего доброго!