Руководство авиакомпании "Саратовские авиалинии" приняло решение временно приостановить полеты на воздушных судах Ан-148. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Уточняется, что запрет на эксплуатацию будет действовать на время расследования причин крушения самолета Ан-148, выполнявшего авиарейс 6В-703 из Москвы в Орск, чтобы "не муссировались слухи и версии".

В авиапарке компании шесть самолетов Ан-148-100.

В настоящее время в Орске горожане несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в авиакатастрофе земляках.