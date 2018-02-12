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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сотрудничество ульяновских СНТ с кооператорами признали эффективным

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В ходе форума "Новая кооперация", который состоялся в Ульяновске 8 февраля, федеральные эксперты высоко оценили стратегию развития садовых территорий Ульяновской области. Так, депутат Госдумы РФ, председатель союза садоводов России Олег Валенчук отметил, что в регионе принимаются масштабные меры поддержки и развития садоводческого движения, активно и планомерно реализуются программы Союза садоводов. По словам Валенчука, участие членов СНТ в кооперативных проектах выгодно как им самим, так и потребителям их продукции.

- На протяжении десятилетий потребкооперация выполняла важную миссию - помощь в реализации и переработке продукции садоводов. Она забирала остатки урожая, готовила консервы, варенья, и все это выходило на наши прилавки. Сегодня, по данным Минсельхоза РФ, садоводы производят более 50% потребляемых россиянами овощей и фруктов, 70% картофеля и около 90% ягод. При этом важно, что ни один садовод никогда не положит в свою землю лишнего химического удобрения, не нанесет ей вреда. Поэтому на садовых участках выращивается самый экологически чистый продукт. Именно здесь сотрудничество садоводов с кооператорами обретет особую форму, - подчеркнул Олег Валенчук.

Фото: Светлана Тимонина
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Федеральный эксперт отметил, что Ульяновская область - это пилотная площадка, на которой эффективно развивается кооперация, во многом благодаря личному участию губернатора Сергея Морозова. Кроме того, по его словам, опыт региона свидетельствует об актуальности и продуктивности сотрудничества садоводов с потребкооперацией.

Напомним, что в Ульяновской области зарегистрированы 238 СНТ, 164 тысячи дачных и садовых участков. Их общая площадь - 12 тысяч гектаров. Огородников и садоводов насчитывается более 500 тысяч.

В 2018 году в ходе реализации программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" средства в размере 25 млн рублей будут направлены на благоустройство территорий, ремонт дорог, водоснабжение, совершенствование инфраструктуры садоводческих товариществ. В прошлом году на развитие данной сферы выделено свыше 12 млн рублей.

- Мы создаем для садоводов максимально комфортные условия, ведь их деятельность - это не только полезное времяпрепровождение, но и залог обеспечения продовольственной безопасности жителей региона. За последние годы нам удалось наладить транспортное сообщение СНТ. Мы продолжаем выстраивать эффективную систему вывоза ТБО, решать вопросы водоснабжения, электрификации и газификации. Несомненно, в 2018 году работа в этом направлении будет продолжена, - рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По словам министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона Михаила Семенкина, Ульяновская область стала первым субъектом страны, которая заключила соглашение о сотрудничестве с Союзом садоводов России.

- Строительство дорог, газификация, передача электрохозяйств на баланс специализированным организациям, программа софинансирования - это опыт, которым регион может поделиться с другими субъектами. В 2018 году мы планируем совместно с Союзом садоводов России внести ряд изменений в профильную законодательную базу, - рассказал Семенкин.

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