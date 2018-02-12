В Башкирии из-за пожара 14 семей остались без крова

В Бирске 14 семей остались без крыши над головой из-за произошедшего сегодня ночью пожара в двухэтажном доме по улице Ленина.

- Сообщение о возгорании жилого бревенчатого дома поступило в 01:38. По прибытию пожарные обнаружили, что горит металлическая кровля по деревянной обрешетке и потолочное перекрытие на площади 200 квадратных метров. Огонь удалось потушить в 05:42. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

В гостинице "Бирск" для пострадавших развернули пункт временного размещения. Предложением воспользовалась лишь одна семья, остальных приютили родственники.

Причины пожара устанавливаются.