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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге четыре человека погибли при пожаре

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбурге при пожаре в многоэтажке погибли четыре человека и шестеро пострадали. Среди погибших двое детей.

В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Как сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства области, трагедия произошла на улице Салмышской. Сообщение о пожаре в доме №58/1 поступило на пульт дежурного в 13.54, на место оперативно выехали спасатели. Источник горения находился в квартире на девятом этаже. Было принято решение о создании звена для поиска пострадавших. На месте ЧП работал 61 спасатель и 34 единицы техники.

Первая машина "скорой" прибыла к объятому пламенем дому на Салмышской уже через семь минут. Всего здесь работали семь бригад медиков. Однако спасти всех жильцов не удалось.

- Тела двух мужчин были обнаружены на пепелище после тушения пожара. Извлеченные спасателями из горящего дома дети - трехлетняя девочка и шестилетний мальчик - скончались по дороге в больницу в машине "скорой помощи", - уточнили в СУ СК РФ по региону.

Еще шесть пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ожогами.

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- Две девочки, 10 и 13 лет, доставлены в центр детской хирургии. Школьницы находятся в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить их жизни, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Еще три пострадавших женщины госпитализированы в ожоговый центр городской клинической больницы №4. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Четвертая пострадавшая находится в реанимации больницы имени Пирогова. Врачи ведут борьбу за ее жизнь.

Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).

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