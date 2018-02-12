В понедельник в Томской области совершил жесткую посадку и загорелся вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс от метеостанции Прохоркино в райцентр Александровское. По данным регионального ГУ МЧС, через три часа после потери радиосвязи и срабатывания аварийного маяка поврежденное судно было обнаружено с воздуха в 42 километрах от пункта назначения.

Погибли второй пилот и бортмеханик, еще четверо пострадавших доставлены в медучреждения города Стрежевого.

В наиболее тяжелом состоянии находится пациентка, которую эвакуировали из Прохоркино. 45-летняя женщина, по предварительной информации, подожгла собственный дом и получила серьезные ожоги. Лежачую пациентку взяли на борт в сопровождении медика, а также капитана полиции. Им, как и командиру экипажа, удалось выжить при падении вертолета.

Что произошло на борту, пока неизвестно. Как сообщили "РГ" в Западно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте, осмотр места происшествия выехавшие туда следователи начнут только сегодня утром: Александровский район находится на севере региона, он самый отдаленный от областного центра. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. О каких-либо версиях и возможных причинах инцидента говорить пока рано.