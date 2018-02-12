Новости

Механика автохозяйства камчатского УМВД заподозрили в хищении 3,9 млн 05:09
Посол РФ в США рассказал о главной задаче дипломатов 04:44
Найденная в Хабаровском крае истощенная тигрица погибла 04:40
Сын Трампа назвал отвратительной шутку с белым порошком 04:36
В Сети появилась запись задержания Саакашвили в Киеве 04:09
"Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море 04:09
Трехлетнюю россиянку похитили из отеля в Австрии 03:37
Видео: В Гонконге огромный дикий кабан пришел в школу 03:24
Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148 03:04
Президенту ЮАР дали двое суток на отставку 02:54
В Венесуэле обстреляли участников карнавального шествия 02:30
Польский премьер сравнил Богдана Хмельницкого с Адольфом Гитлером 02:29
Спецназ США начал искать в Сирии могилы американцев 01:55
В центре Москвы рабочие нашли два артиллерийских снаряда 01:39
Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 19:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До больницы не дотянули

При жесткой посадке санитарного вертолета погибли два члена экипажа
Текст: Нина Рузанова (Томская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
В понедельник в Томской области совершил жесткую посадку и загорелся вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс от метеостанции Прохоркино в райцентр Александровское. По данным регионального ГУ МЧС, через три часа после потери радиосвязи и срабатывания аварийного маяка поврежденное судно было обнаружено с воздуха в 42 километрах от пункта назначения.

Погибли второй пилот и бортмеханик, еще четверо пострадавших доставлены в медучреждения города Стрежевого.

В наиболее тяжелом состоянии находится пациентка, которую эвакуировали из Прохоркино. 45-летняя женщина, по предварительной информации, подожгла собственный дом и получила серьезные ожоги. Лежачую пациентку взяли на борт в сопровождении медика, а также капитана полиции. Им, как и командиру экипажа, удалось выжить при падении вертолета.

Фото: EPA
Названы версии катастрофы Ан-148 в Подмосковье

Что произошло на борту, пока неизвестно. Как сообщили "РГ" в Западно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте, осмотр места происшествия выехавшие туда следователи начнут только сегодня утром: Александровский район находится на севере региона, он самый отдаленный от областного центра. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. О каких-либо версиях и возможных причинах инцидента говорить пока рано.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин и Трамп переговорили по телефону
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши
Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии
Запуск новой противоракеты попал на видео