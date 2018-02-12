Стало известно состояние пострадавших при аварийной посадке Ми-8

Двое из четырех пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области находятся в тяжелом состоянии. Еще двое в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горбольницы города Стрежевой, первые доставлены в реанимацию, а вторые - в хирургическое отделение.

В свою очередь оказание помощи пострадавшим в результате жесткой посадки, как и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту катастрофы, взяла под контроль администрация Томской области.

По данным властей, Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Ельцовка", перевозил пациентку из поселка Октябрьский Александровского района в больницу города Стрежевой. На борту находились шесть человек. Двое из них - члены экипажа - погибли.

В Стрежевой пострадавших доставил другой вертолет, прибывший на место происшествия в 18.34 по местному времени. На взлетной полосе их уже ждали три автомобиля "скорой помощи". По словам главврача Стрежевской горбольницы Олега Каминского, к приему пациентов готовы все отделения, сформированы бригады врачей.