В Томской области при жесткой посадке Ми-8 погибли два человека

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Томской области. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя следственного ведомства Яна Стрижова, на данный момент подтверждается гибель двоих членов экипажа.

Дело возбуждено по статье УК о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительным данным, воздушное судно направлялось из села Прохоркино в поселок Александровское. На борту находились трое пассажиров и трое членов экипажа. О состоянии выживших пока не сообщается.

Около 14.45 по местному времени радиосвязь с вертолетом была потеряна, после чего сработал аварийный маяк. Позже вертолет удалось обнаружить с воздуха в 80 километрах от села Александровское. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.