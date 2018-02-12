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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Суд разрешил получать пенсию по временной прописке
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов через суд добился, чтобы чиновники начали выплачивать пенсию ребенку-инвалиду, живущему с матерью в садовом домике.

Проблема заключалась в том, что у мамы и сына "неправильная", на взгляд чиновников, прописка. Они зарегистрированы по месту пребывания. А это получается как бы прописка второго сорта. Полноценная же прописка - прописка по месту жительства.

Конечно, строго говоря, для гражданина разницы быть не должно. Но магия прописки все еще действует. Поэтому и возникли проблемы. Как объяснили чиновники, раз речь о социальной пенсии (коей является пенсия по инвалидности), то платить ее можно только по месту "полноценной" постоянной прописки.

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А живущие в садовых домиках оказались на правах как бы бомжей. История, конечно, нерядовая. Так получилось, что мать и сын остались одни в целом свете. Отец бросил семью - как говорят, из-за ребенка-инвалида. Впрочем, причины сейчас не важны, главное, что его нет.

В прошлом году мальчику была официально установлена инвалидность, и мать сразу обратилась в Пенсионный фонд во Всеволожском районе с заявлением о назначении социальной пенсии сыну, а ей - выплаты по уходу за ребенком-инвалидом.

Размер пособий ежемесячно составил бы около 16 тысяч рублей мог бы стать спасительной для маленькой семьи. Живут сложно, так как ребенка нельзя оставлять без присмотра, а значит, устроиться на работу матери затруднительно. Раньше с ними вместе жила бабушка, но теперь она умерла.

После этого процесса правила были изменены, теперь пенсии можно получать по любой прописке

Однако чиновники не вошли в положение матери и сына. В пенсии было отказано по причине той самой "неполноценной" регистрации. Женщине пришлось судиться, а региональный уполномоченный по правам человека подключился к процессу.

Одна из сотрудниц аппарата уполномоченного помогла составить исковое заявление со всеми приложениями. Госпошлину, и нотариальную доверенность работнику аппарата на представление интересов мамы и ребенка представители уполномоченного оплатили из собственных средств.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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"В исковом мы заявили ходатайство о привлечении в качестве третьего лица уполномоченного по правам человека в Ленинградской области, с указанием на то, что он ранее самостоятельно обращался к руководству отделения Пенсионного фонда субъекта, получил отказ, имеет информацию и самостоятельную правовую позицию по этому вопросу, - рассказывает Сергей Шабанов. - Вот таким образом, в отсутствие законного права защищать людей в подобных условиях, мы спланировали "внедрение" и самого уполномоченного, и его сотрудников в судебный процесс в интересах инвалида: как в качестве и представителя истца, так и в качестве и третьего лица на стороне истца без самостоятельных требований".

В итоге суд признал незаконным отказ в выплате пенсии. "После этого мы отправили в Министерство труда и социальной защиты РФ свою позицию, подкрепленную судебным решением", - рассказывает Сергей Шабанов. По его словам, ведомство уже подготовило проект поправок в соответствующий приказ: планируется отменить исключительность "постоянной прописки. Кроме того, уполномоченный предлагает инициировать ряд поправок в закон об обязательном пенсионном страховании, которые бы ввели дополнительную защиту граждан.

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