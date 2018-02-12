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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сарафан, на выход

Эрмитаж откроет первый федеральный музей моды
Текст: Анна Романова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
Музей моды расположится в здании фондохранилища Государственного Эрмитажа "Старая Деревня". Огромная коллекция российских костюмов разных стилей и эпох копилась в музее давно, и теперь, наконец, часть ее перевезли из Зимнего дворца, чтобы представить широкой публике.
В эрмитажной коллекции одежды насчитывается более 24 тысяч экспонатов - на любой цвет и вкус. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа В эрмитажной коллекции одежды насчитывается более 24 тысяч экспонатов - на любой цвет и вкус. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
В эрмитажной коллекции одежды насчитывается более 24 тысяч экспонатов - на любой цвет и вкус. Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Государственного Эрмитажа, все началось в конце прошлого года с выставки о моде в честь дня рождения музея. Сейчас под эту коллекцию создали галерею открытого хранения костюма в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня". Открытие этой галереи называют одним из важных шагов на пути к созданию в Эрмитаже центра изучения текстиля, костюма и моды. Еще в 2015 году несколько российских модельеров обратились к главе Эрмитажа Михаилу Пиотровскому с просьбой создать музей костюма. Тогда представители модной индустрии предложили создать музей как раз на базе Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня".

Фото: njerusalem.ru
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Всего в эрмитажной коллекции более 24 тысяч экспонатов - облачения священников, церемониальные костюмы Русского императорского двора и традиционные одежды губерний Российской империи, военные мундиры и бальные туалеты, ливрейные костюмы и домашняя одежда, платья для детей и визитные костюмы горожан, вояжные сундуки и веера, шляпки и туфельки, русские шпалеры и народные вышивки. Собрание включает работы ведущих модных домов Европы и России.

Жемчужиной коллекции считается уникальный комплекс мужского костюма первой четверти XVIII века под названием "Гардероб Петра I". Сюда входят примерно 300 предметов одежды и аксессуаров императора Петра Великого. Здесь можно увидеть, что для парадных костюмов Петр I выбирал ткани красных, коричневых и зеленых тонов. Кафтаны, камзолы и штаны украшает вышивка из золотых и серебряных нитей, испанское и генуэзское кружево, оплетенные металлической нитью многочисленные пуговицы. Еще одна жемчужина коллекции - парадный костюм эпохи классицизма, принадлежавший некогда одной из женщин рода князей Юсуповых.

Кафтаны и камзолы украшает вышивка из золотых и серебряных нитей, испанское и генуэзское кружево

К сожалению, меньше внимания в музейном собрании уделено истории моды ХХ века - по словам представителей музея, после революции 1917 года ей не уделяли внимания, поэтому коллекция почти не пополнялась.

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