В Мурманске неизвестные разгромили приют для животных

В Мурманске неизвестные ночью проникли в приют для бездомных животных, учинили разгром и выпустили всех собак.

Информация о происшествии поступила в полицию примерно в 01.30, сотрудники сразу выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Как сообщается на странице приюта в соцсети, были выпущены многие животные, выбиты стекла, разрушена мебель, выкинуты корма. Также разгромлен медкабинет.

По данным волонтеров насчитывается около 30 сбежавших собак. Кроме того, найдены два трупа собак. В управлении по связям со СМИ регионального УМВД корреспонденту "РГ" сказали, что их могли загрызть другие животные.

Волонтеры и жители Мурманска уже включились в работу по поиску и возвращению сбежавших животных.

Подано заявление в полицию, преступников поймать пока не удалось.