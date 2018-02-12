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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде врача будут судить за удаление коренных зубов вместо молочных

Текст: Алексей Васильев (Вологда)

В Вологде 39-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. Дело в том, что он удалил девочке два коренных зуба вместо двух молочных.

Фото: Денис Русинов/ТАСС
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Согласно материалам дела, в апреле 2017 года в одну из вологодских частных клиник обратились мать - ее дочери нужно было удалить молочные зубы. Мужчина работал в стоматологии зубным врачом. Он взялся за операцию, несмотря на то, что соответствующего образования по специальности "врач-стоматолог хирург" у него не было.

В итоге доктор перепутал зубы и удалил два коренных, оставив молочные на месте.

- Дефект медицинской помощи создал угрозу причинения вреда здоровью малолетней девочке, которая по заключению экспертов частично утратила жевательную функцию, - отмечают в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Обвиняемый уже признал свою вину. Уголовное дело с собранной доказательной базой направлено в суд для рассмотрения по существу.

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