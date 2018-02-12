В Ленинградской области зарегистрировали первые договоры участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. Область стала пилотным регионом реализации совместного проекта Росреестра, АИЖК и Внешэкономбанка. Новая технология позволяет в несколько раз сократить временные затраты на оформление договора.

Первый договор с застройщиком на покупку однокомнатной квартиры в жилом комплексе в поселке Кедрово Всеволжского района за 2,5 миллиона был заключен в конце января. Сегодня совершено уже 42 успешные транзакции на приобретение квартир в этом ЖК, который должен быть готов к заселению во втором квартале 2020 года.

Сегодня блокчейн ассоциируется в основном с электронными деньгами или криптовалютами, однако это далеко не единственный способ применения данной технологии. Она дает возможность обмена и совместного пользования зашифрованными данными, благодаря которому ни один из участников "цепочки" не может вносить в них изменения без ведома остальных. Это обеспечивает прозрачность сделки.

На примере договора долевого участия это работает следующим образом: на блокчейн-сервисе регистрируется договор. Стороны-участники: заявитель, застройщик, Росреестр и Фонд защиты прав граждан, куда застройщик обязан отчислять по 1,2 процента от стоимости каждого ДДУ. Если Росреестр получает от Фонда сведения о внесении средств, соглашение можно регистрировать. При этом ни одна из сторон не может самостоятельно вносить изменения в договор.

С введением блокчейна регистрация сделок с недвижимостью сокращается до считанных минут

- Использование технологии блокчейн при регистрации ДДУ должно обеспечить возможность всестороннего контроля информации, прозрачность и открытость проводимых транзакций, - отметила глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Внедрение технологии блокчейн в процесс регистрации договоров долевого участия дает возможность зафиксировать все этапы процесса. Кроме того, это исключает риск несанкционированной корректировки данных, считает председатель правления Центра блокчейн-компетенций Владимир Демин.

Иными словами, блокчейн обеспечивает защиту от наиболее часто встречающихся схем мошенничества. На рынке строительства это поможет решить извечную проблему обманутых дольщиков. "Важно обеспечить, с одной стороны, открытость информации об этих операциях для участников процесса, с другой - гарантировать их безопасность", - подчеркнул генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Важным преимуществом новой технологии эксперты называют скорость. Как отмечают специалисты, с введением блокчейна регистрация сделок с недвижимостью сокращается с нескольких дней до считанных минут. Если раньше необходимая информация шла из Фонда защиты прав граждан в Росреестр целый день, то теперь - от 15 минут до часа.

Причем речь идет о сокращении не только временных, но и человеческих затрат. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, сейчас в проведении каждой сделки задействованы как минимум по четыре сотрудника Росреестра, в перспективе нужны будут только люди, которые обеспечивают работу системы.

Для покупателей новостроек процедура мало чем будет отличаться от стандартной. Никакого "особого" договора подписывать не нужно, поскольку меняется лишь способ регистрации.