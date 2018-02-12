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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не дождался новоселья

Мужчина отсудил около миллиона рублей за "просроченное" жилье
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
Калининградец отсудил у застройщика неустойку за нарушение сроков сдачи жилья - около миллиона рублей. Свою квартиру, стоившую чуть больше двух миллионов, мужчина должен был получить в августе 2015 года. Однако дом компания не достроила до сих пор.

Дольщиков, требующих от предпринимателей деньги за срыв сроков строительства, в последние годы в нашей стране становится все больше. Вот только размер компенсации, которую суд присуждает гражданам, редко превышает 200-300 тысяч рублей, а зачастую ограничивается несколькими десятками тысяч.

С одной стороны, Фемида руководствуется федеральным законом об участии в долевом строительстве. Согласно этому документу, неустойка для граждан рассчитывается по формуле: одна стопятидесятая ставки рефинансирования Центрального банка РФ, помноженная на стоимость жилья и дни просрочки. С другой стороны, Гражданский кодекс РФ разрешает предпринимателю просить суд об уменьшении неустойки, если выплата явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Причем минимальный порог в ГК не прописан, итоговая сумма будет зависеть от конкретного решения конкретного суда.

Как заставить застройщиков устранить недоделки в квартирах

- В Калининградской области размер неустойки, рассчитанный по формуле ФЗ об участии в долевом строительстве, чаще всего уменьшается на 30-50 процентов, - поясняет юрист калининградской юридической фирмы "Солнцев и партнеры" Ирина Ожиганова, выигравшая несколько подобных дел. - В Москве и Московской области, где квартиры стоят значительно дороже, а в суды дольщики обращаются гораздо чаще, размер неустойки нередко снижают в несколько десятков раз.

В случае с калининградцем, которому удалось взыскать практически половину стоимости своей квартиры, застройщик, вероятно, попытался затянуть процесс. Дело рассматривалось без ответчика, и компания не смогла подать ходатайство о снижении размера неустойки. В итоге Ленинградский районный суд взыскал в пользу дольщика 813 тысяч рублей в качестве неустойки и 30 тысяч - в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, застройщик заплатит штраф - больше 400 тысяч рублей.

Юристы считают, итоговый размер выплаты, конечно, может снизиться, но суд при выполнении нескольких несложных условий обязательно встанет на сторону граждан.

- Во-первых, не следует подписывать соглашение об изменении срока передачи объекта долевого строительства, - продолжает Ирина Ожиганова. - Во-вторых, если дом уже сдан, акт приема-передачи квартиры должен быть датирован исключительно реальным днем. В-третьих, важно помнить, что вы можете обращаться в суд, не дожидаясь сдачи дома в эксплуатацию. В подобных случаях размер неустойки исчисляется на момент принятия судебного решения.

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