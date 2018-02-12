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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Первые под кольцом

"Локомотив-Кубань" стал обладателем Кубка страны
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7493 (30)
В Краснодаре завершился "Финал четырех" Кубка России, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

В финальном матче клуб "Локомотив-Кубань", которым руководит известный специалист Саша Обрадович, уверенно обыграл "Нижний Новгород" - 85:64.

Самым результативным в составе "Локомотива" стал защитник российской сборной Дмитрий Кулагин, набравший 29 очков. Отметим, что краснодарцы последний раз становились обладателями Кубка России 18 лет назад - в 2000 году. И вот теперь новый успех, который кроме трофея принес клубу один миллион рублей призовых.

Глава РФБ Андрей Кириленко остался доволен "Финалом четырех"

В матче за третье место турнира "Новосибирск" вырвал победу у "Иркута" - 79:75.

Отметим, что в составах финалистов турнира играли сразу семь представителей сборной России. Несомненно, что "Финал четырех" стал для Кулагина и Ко хорошей разминкой перед ключевыми матчами квалификационного турнира ЧМ-2019, в котором сборной России предстоит решить сложную задачу в поединках с командами Франции и Боснии.

Фото: Bckhimki.ru
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Об этом вспомнил и президент РФБ Андрей Кириленко, который подвел итоги "Финала четырех":

- Финальный матч выдался очень интересным. Я очень рад, что у нас получился блестящий спектакль в исполнении двух снайперов. Дима Кулагин и Петя Губанов выдали отличный матч, вступив в перестрелку друг с другом. В преддверии матчей национальной сборной очень радует, что ее игроки берут на себя ответственность и лидерские функции в матчах за клуб. И не просто берут, а показывают очень высокий уровень игры.

Тем временем

Женская сборная России взяла верх над командой Венгрии в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата Европы-2019 - 71:64.

Самой результативной россиянкой на площадке стала Раиса Мусина (12 очков). По 11 очков в составе сборной России набрали ее капитан Евгения Белякова, а также Мария Вадеева. Отметим, что в активе команды Олафа Ланге три победы в трех прошедших матчах квалификации ЧЕ-2019. 14 февраля россиянки на паркете в Перми примут сборную Албании.

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