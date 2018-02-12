В Ростове осуждены директора 80 управляющих компаний

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор членам организованной преступной группы, занимавшуюся кражей коммунальных платежей. В общей сложности ими было похищено более ста миллионов рублей, перечисленных жителями области за горячую воду и тепло.

На скамье подсудимых оказались девять человек - директора 80 управляющих компаний в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и Новочеркасске. В общей сложности против них было возбуждено 20 уголовных дел по статье 159 УК России - "Мошенничество".

- Рассмотрение этой запутанной аферы заняло два года. Подсудимые присваивали средства жителей подведомственных управляющих компаний многоквартирных домов, обналичивая их с помощью фиктивных сделок. В итоге жители почти тысячи многоэтажек оказались обмануты. Потерпели убытки теплоснабжающие организации: азовская "Теплоэнерго" и "Ростовские тепловые сети", - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Обвиняемые полностью признали свою виду, их дела слушались в особом порядке. По приговору суда они получили от двух до пяти лет лишения свободы. Теперь осужденных ждут иски от пострадавших.