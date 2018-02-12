В Симферополе ФСБ задержала шпиона с Украины

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным оперативников, подозреваемый целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о деятельности частей и подразделений Росгвардии РФ и о сотрудниках ФСБ. Эти сведения составляют гостайну, и их утечка за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж". В рамках расследования дела сейчас проводятся допросы и обыски.