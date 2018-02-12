Власти помогут семье жителя Югры, погибшего при крушении Ан-148

Среди пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", был вартовчанин Александр Сергошко. Власти его родного города Нижневартовска и руководство автономного округа обещают помочь близким молодого человек: в последнее время он жил в Санкт-Петербурге, но дома в Югре остались его родственники.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, - сообщается на официальном сайте городской администрации.

По информации замглавы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, сейчас родственникам Александра оказывают медицинскую и психологическую помощь, семью поддержат и материально. Также помощь окажут окружные власти.

Напомним, самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. В воскресенье воздушное судно пропало с экранов радаров, буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки Ан-148 обнаружены близ деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, в том числе шестеро членов экипажа.

https://rg.ru/2018/02/11/reg-cfo/chto-izvestno-o-krushenii-passazhirskogo-an-148-v-podmoskove.html