СК опубликовал снятое с квадрокоптера видео с места крушения Ан-148

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Съемка производилась с квадрокоптера.

На видео, которое размещено на канале ведомства в YouTube, видно, что самолет упал в редкую лесополосу недалеко от деревни. Обломки воздушного судна разбросаны на большом расстоянии.

Напомним, самолет Ан-148 вылетел в воскресенье из Москвы в Орск. Через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово судно пропало с радаров. Самолет потерпел крушение, находившиеся на его борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.