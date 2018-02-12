СМИ: Клинцевич ушел с поста замглавы комитета Совета Федерации по обороне

Сенатор Франц Клинцевич написал заявление об уходе с поста первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате.

По словам собеседника агентства, освободившийся пост первого зампреда займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября 2017 года занимал должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу.

Клинцевич же, по данным источника, станет рядовым сенатором в своем комитете. "Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича будет рассмотрен на заседании 14 февраля", - сообщил источник РИА Новости.

Франц Клинцевич был наделен полномочиями сенатора от Смоленской области в сентябре 2015 года и сразу вошел в состав комитета по обороне, где вскоре занял пост первого заместителя председателя. Тогда комитетом руководил Виктор Озеров. В сентябре прошлого года председателем стал экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев, однако два первых зампреда - Франц Клинцевич и Евгений Серебренников (экс-замглавы МЧС) - сохранили свои посты.

Александр Ракитин пришел в Совет Федерации как представитель исполнительного органа власти Республики Карелия одновременно с Бондаревым. В настоящий момент он занимает пост заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности.

Это не первое кадровое изменение в комитете с начала года. Две недели назад его покинул сенатор Алексей Пушков. Он перешел в комитет по конституционному законодательству и госстроительству.