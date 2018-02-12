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12.02.2018 16:55
Рубрика: Происшествия

Стали известны новые детали смерти актера Дмитрия Марьянова

Текст: Сергей Бабкин

Следствию стали известны новые детали смерти российского актера Дмитрия Марьянова в Московской области. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, в реабилитационном центре ему несколько дней делали уколы, не назначенные врачами.

Артист скончался 15 октября прошлого года. В его крови были найдены сильнодействующие препараты. Как выяснилось, Марьянов долгое время находился в реабилитационном центре "Феникс". По факту смерти артиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". А сегодня ГСУ СК сообщило, что начато расследование и по статье 238 -

Фото: Джапаридзе Михаил/ ТАСС
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"Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Точно установлено, что Марьянов находился в "Фениксе" с 6 по 15 октября; там ему вводили сильнодействующие препараты без консультаций с врачами, хотя такие уколы можно делать только после детального изучения состояние здоровья пациента. Следователи уверены, что актер постоянно жаловался на плохое самочувствие. Несмотря на это, персонал реабилитационного центра не вызывал скорую помощь.

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