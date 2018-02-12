Таможня России к 2020 году станет полностью электронной

Перейти полностью на электронные услуги Федеральная таможенная служба России планирует к 2020 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

По его словам, в настоящий момент таможенная служба реализует комплексную программу развития. "Мы переходим на центры электронного декларирования, у нас уже сейчас 100% электронное декларирование, внедряются автоматическая регистрация и автоматический выпуск - вообще без участия человека: если риски не сработали, декларация регистрируется и выпускается", - сообщил Давыдов.

Он также рассказал, что в этом году ведомство совместно с Почтой России запустит эксперимент по автоматизированному взиманию таможенных платежей для интернет-торговли между странами. "Товары для физических лиц стоимостью свыше 1000 евро, за которые положено уплачивать таможенные платежи, мы будем отслеживать автоматически. Почта будет взаимодействовать с торговыми площадками, в том числе с китайскими", - уточнил Давыдов. По его мнению, сегодня зачастую стоимость отправления заявляется недостоверно. При разбирательстве теряется время, возникает недовольство у потребителя. Автоматические же проверки позволят избегать конфликтных ситуаций.